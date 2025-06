Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am Freitag, den 13.06.2025 um 19:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B44 (Wormser Straße) an der Kreuzung zur Hagenstraße in 68623 Lampertheim. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem PKW auf den PKW des Geschädigten auf. Als der Geschädigte diesen zur Rede stellen wollte, beschleunigte der Verursacher und flüchtete über die Hagenstraße in unbekannte Richtung. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit gelben, vermutlich britischen, Kennzeichen handeln (Rechtslenker). Ein bislang unbekannter Zeuge fertigte Lichtbilder und nahm die Verfolgung auf. Es entstand Sachsachaden an beiden PKW.

Wer Hinweise zum Unfallhergang, zum PKW oder zum Fahrer des PKWs geben kann, soll sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 melden. Sachbearbeiter: Fischer, Y., PK

