Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge auf und entwendeten hochwertige Werkzeuge.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten und brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 06:00 Uhr fünf Handwerkerfahrzeuge im Karlsruher Stadtbereich auf. Ein Auto parkte in der Goerdelerstraße, eines in der Rheinhafenstraße, ein weiteres in der Wilhelm-Baur-Straße und zwei Fahrzeuge befanden sich in der Stresemannstraße. Die Diebe entwendeten unter anderem hochwertige Werkzeuge, Buntmetall sowie mehrere Schlüsselbunde und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro, das Diebesgut wird nach ersten Schätzungen auf rund 14.000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell