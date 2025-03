Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kronau - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten bislang unbekannte Täter am Montag, im Zeitraum zwischen 09:15 Uhr und 13:20 Uhr, durch gewaltsames Öffnen der Haustür in ein Einfamilienhaus in der Augustastraße in Kronau.

Die Einbrecher durchsuchten im Erdgeschoss in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe unter anderem eine Geldbörse, Bargeld sowie Schmuck an sich.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber zu den Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

