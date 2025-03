Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 15-Jähriger am Bruchsaler Hauptbahnhof körperlich angegriffen - Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitagnachmittag soll eine vierköpfige Personengruppe einen 15-Jährigen wohl unvermittelt attackiert und mit einem spitzen Gegenstand verletzt leicht haben.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich der 15-Jährige und sein 14-jähriger Begleiter gegen 16:45 Uhr nahe einer Unterführung am Bruchsaler Hauptbahnhof in der Straße "Am Alten Güterbahnhof". Hier näherten sich den Beiden aus der Unterführung kommend offenbar vier Jugendliche. Einer der bislang unbekannten Jugendlichen soll unvermittelt einen spitzen Gegenstand gezückt und dem 15-Jährigen eine etwa 1cm tiefe Stichverletzung am Oberschenkel zugefügt haben. Anschließend entfernte sich die Gruppe in unbekannte Richtung. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Der Angreifer wird als etwa 1,70 m großer Jugendlicher mit südländischem Erscheinungsbild, schwarzen Locken mit kurz rasierten Seiten beschrieben. Er soll eine blaue Jeans und eine Burberry-Umhängetasche getragen haben. Seine drei männlichen Begleiter sollen ebenfalls dunkle Kleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem bislang unbekannten Täter geben können, sich unter 07251 726-0 mit dem Polizeirevier Bruchsal in Verbindung zu setzen.

