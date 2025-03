POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Karlsruhe

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Kriegsstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer verletzte sich hierbei leicht, der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer gegen 16:30 Uhr auf der Kriegsstraße in Richtung Karlstraße und hielt an der Kreuzung zur Lammstraße mutmaßlich aufgrund der roten Ampel an. Ein 26-jähriger Radfahrer benutzte zeitgleich den Radfahrstreifen in gleiche Richtung. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte bog der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw nach rechts in die Lammstraße ein. Hier bremste er wohl ohne ersichtlichen Grund noch einmal ab, so dass er mit dem Fahrzeugheck auf dem Radfahrstreifen stehen blieb. Um eine Kollision zu verhindern musste der Radfahrer in der Folge dem Heck ausweichen und stürzte hierbei. Er zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Fahrer des Fahrzeuges flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug wohl um einen dunklen SUV handeln.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Fahrer und bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

