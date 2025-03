Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 25-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

In der Nacht auf Sonntag schlugen wohl gleich mehrere Tatverdächtige gemeinsam auf einen Mann ein. Ein 25-Jähriger leistete im Zuge der anschließenden vorläufigen Festnahme zudem erheblichen Widerstand gegenüber den eingesetzten Beamten und befindet sich nun in Haft.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet der spätere Festgenommene gemeinsam mit drei weiteren Beschuldigten gegen 00:50 Uhr in der Karl-Friedrich-Straße aus bislang unbekannter Ursache in einen verbalen Streit mit einem 38-jährigen Mann und seiner Freundin. Ein 27-Jähriger wollte dem Pärchen schlichtend zur Seite stehen, woraufhin der Aggressor und seine Begleiter sogleich auf den Helfenden einschlugen und diesen beleidigten. Der 27-Jährige flüchtete schließlich in Richtung Markplatz und wandte sich an eine Streifenbesatzung, welche die aggressive Gruppe kurz darauf noch an der Tatörtlichkeit vorläufig festnahm. Der 25-Jährige leistete hierbei erheblichen Widerstand, beleidigte die Polizeibeamten und spuckte mehrfach in deren Richtung.

Der 25-jährige Beschuldigte wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter des zuständigen Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Die drei weiteren Beschuldigten gelangten ebenfalls aufgrund gefährlicher Körperverletzung zur Anzeige.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

