Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Handtaschen, Rucksäcken und Bekleidung in Verkaufsmärkten, Frisör-Salons, Garderoben und ähnlichen Örtlichkeiten

Eichfeld (ots)

In der jüngeren Vergangenheit kam es leider immer wieder zu Diebstahlshandlungen, bei denen die Täter den Umstand nutzten, dass die Geschädigten ihre Geldbörse für eine gewisse Zeit unbeaufsichtigt gelassen haben.

Dies kann die Geldbörse in der Handtasche sein, die beim Einkaufen auf der Suche nach Ware alleine am Einkaufswagen hängt. Oder die Jacke oder der Mantel, welche beim Restaurant- oder Frisörbesuch mit dem Portemonnaie in der Tasche an der Garderobe aufgehängt werden.

Die Geschädigten merken dann oft erst an der Kasse oder beim Bezahlen, dass sie bestohlen wurden. Die Täter sind dann meist schon über alle Berge.

Die Polizei rät daher dazu, Geldbörsen an öffentlichen Orten nicht unbeaufsichtigt oder gar unbeaufsichtigt und offen liegen zu lassen. Tragen sie ihre Handtasche am besten verschlossen nahe bei sich am Körper oder ihr Portemmonnaie in den Innentaschen ihrer am Körper befindlichen Kleidung.

Bleiben sie wachsam! Wir wollen, dass sie sicher leben!

Ihre Polizeiinspektion Eichsfeld

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell