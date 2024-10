Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Sportlerheim in Struth

Eichsfeld (ots)

In der Nacht vom 18.10.2024 auf den 19.10.2024 kam es zu einem Einbruch in das Sportlerheim in Struth. Unbekannte Täter brachen ein Fenster und mehrere Türen auf, betraten und durchsuchten den Innenraum und richteten dabei einen Sachschaden von 3.000,00 EUR an. Entwendet wurde aus den Räumlichkeiten dem ersten Anschein nach jedoch nichts. Es wurde lediglich ein Scheinwerfer von der Außenfassade abgebaut und mitgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter 03606/6510 entgegen.

