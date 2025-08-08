PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Gotha (ots)

Vermutlich aufgrund einer Wespe im Inneren des Fahrzeugs war ein 23 Jahre alter Fahrer eines Audi gestern Nachmittag abgelenkt. Er geriet in der Lasallestraße in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zur Kollision mit einem an der Lichtezichenampel wartenden VW-Fahrer (m/66). Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

    Gotha (ots) - Im Bereich des Coburger Platzes gerieten gestern Abend zwei Männer (20/ libysch, 26/eritreisch) in eine verbale Streitigkeit. Diese entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Beide Männer wurden leicht verletzt. Ein Verfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Berauscht

    Eisenach (ots) - Ein 40-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle in der Tiefenbacher Allee unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Brand

    Gotha (ots) - Zum Ausbruch eines Brandes kam es heute Nacht, gegen 0.35 Uhr in der Erfurter Landstraße. Ein 49-jähriger Bewohner des Hauses wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Straße wurde voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren