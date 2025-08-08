LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

Gotha (ots) - Zum Ausbruch eines Brandes kam es heute Nacht, gegen 0.35 Uhr in der Erfurter Landstraße. Ein 49-jähriger Bewohner des Hauses wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Straße wurde voll gesperrt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr