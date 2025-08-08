LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten
Gotha (ots)
Vermutlich aufgrund einer Wespe im Inneren des Fahrzeugs war ein 23 Jahre alter Fahrer eines Audi gestern Nachmittag abgelenkt. Er geriet in der Lasallestraße in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zur Kollision mit einem an der Lichtezichenampel wartenden VW-Fahrer (m/66). Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell