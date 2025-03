POL-EL: Herzlake - Pfandflaschen gestohlen

Landkreis (ots) - Zwischen Montag und Dienstag kam es im Landkreis Grafschaft Bentheim zu einer Reihe von Diebstählen. In Nordhorn, an der Langen Straße, stahlen Unbekannte eine Bindemaschine der Marke "Makita" aus einem Pritschenwagen. In Emlichheim brachen Täter am Pommernweg sowohl in einen Transporter als auch in einen Pkw ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. ...

