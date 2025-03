Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Landkreis Grafschaft Bentheim - Mehrere Diebstähle zwischen Montag und Dienstag

Landkreis (ots)

Zwischen Montag und Dienstag kam es im Landkreis Grafschaft Bentheim zu einer Reihe von Diebstählen. In Nordhorn, an der Langen Straße, stahlen Unbekannte eine Bindemaschine der Marke "Makita" aus einem Pritschenwagen.

In Emlichheim brachen Täter am Pommernweg sowohl in einen Transporter als auch in einen Pkw ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. In der Rudolf-Diesel-Straße wurde zwischen 19:00 Uhr abends und 8:30 Uhr morgens in eine Werkstatt eingebrochen, aus der die Diebe eine Kappsäge mitnahmen.

Auch in Neuenhaus waren Einbrecher aktiv: An der Königsberger Straße verschafften sich Unbekannte zwischen 17:00 Uhr und 7:05 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle. Hier blieb es jedoch bei einem Einbruchsversuch - es wurde nichts gestohlen.

Weitere Einbrüche ereigneten sich in der Mühlenstraße in Emlichheim. Die Täter brachen die Türen von drei Firmenfahrzeugen eines Malerbetriebs auf und drangen zudem in eine Garage ein. Nach ersten Erkenntnissen konnten sie jedoch keine Beute machen.

Anders sah es am Zeisigweg in Emlichheim aus: Hier entwendeten die Täter mehrere Baumaschinen aus einem Firmenfahrzeug. Auch in der Neuenhauser Straße in Nordhorn wurden ein Firmenbulli und ein Transporter aufgebrochen, wobei die Diebe gezielt nach Werkzeug suchten.

In Uelsen kam es zu weiteren Diebstählen. Unbekannte Täter brachen in mehrere Firmenfahrzeuge ein, die an der Straße Am Nackenberg und an der Gölenkamper Straße geparkt waren. Dabei wurden verschiedene Werkzeuge und Baustellengeräte entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt.

Die genaue Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest, wird sich jedoch im fünfstelligen Bereich befinden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell