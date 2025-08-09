PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann beißt Polizisten bei Gewahrsamnahme

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In der Karl-Marien-Straße stellte gestern Mittag ein 35-Jähriger wiederholt seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach. Nachdem er auch an ihrem Pkw manipuliert hatte, um sie am Wegfahren zu hindern, kam die Polizei zum Einsatz. Der Lette war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Nachdem ihm wiederholt ein Platzverweis ausgesprochen wurde und der lettische Mann wiederholt dagegen verstieß, setzten die Polizeibeamten die angedrohte Ingewahrsamnahme um. Der 35-jährige Delinquent wehrte sich vehement gegen die Maßnahme und biss einem der Beamten in die Hand. Der Polizist wurde hierdurch leicht verletzt, konnte seine Dienstverrichtung jedoch fortsetzen. Der 35-Jährige wurde gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Stalkings, Nötigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 07:13

    LPI-GTH: Versuchter Einbruch bei Fleischerei - Zeugenaufruf

    Treffurt (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom 05.08.2025, 18.00 Uhr, bis 08.08.2025, 18.15 Uhr, in ein Fleischereifachgeschäft in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude und verursachten einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 13:00

    LPI-GTH: Zeugensuche

    Gotha (ots) - Am 06. August, gegen 13.20 Uhr befuhr ein 83-jähriger Fahrer eines blauen Ford die Humboldtstraße in Richtung Bürgeraue. Dabei soll der Mann unter anderem mehrfach Bürgersteige sowie den dort befindlichen Grünstreifen befahren haben. Weiterhin soll er den Fußgängerüberweg einer Ampelanlage am Coburger Platz blockiert haben obwohl das Signal für Fahrzuege Rot zeigte. Die Polizei sucht Zeugen, die das Fahrverhalten des Ford-Fahrers am genannten Tag ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 11:17

    LPI-GTH: In den Gegenverkehr geraten

    Gotha (ots) - Vermutlich aufgrund einer Wespe im Inneren des Fahrzeugs war ein 23 Jahre alter Fahrer eines Audi gestern Nachmittag abgelenkt. Er geriet in der Lasallestraße in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zur Kollision mit einem an der Lichtezichenampel wartenden VW-Fahrer (m/66). Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren