Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann beißt Polizisten bei Gewahrsamnahme

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

In der Karl-Marien-Straße stellte gestern Mittag ein 35-Jähriger wiederholt seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach. Nachdem er auch an ihrem Pkw manipuliert hatte, um sie am Wegfahren zu hindern, kam die Polizei zum Einsatz. Der Lette war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Nachdem ihm wiederholt ein Platzverweis ausgesprochen wurde und der lettische Mann wiederholt dagegen verstieß, setzten die Polizeibeamten die angedrohte Ingewahrsamnahme um. Der 35-jährige Delinquent wehrte sich vehement gegen die Maßnahme und biss einem der Beamten in die Hand. Der Polizist wurde hierdurch leicht verletzt, konnte seine Dienstverrichtung jedoch fortsetzen. Der 35-Jährige wurde gefesselt und auf die Dienststelle verbracht. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Stalkings, Nötigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (jk)

