Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch bei Fleischerei - Zeugenaufruf

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom 05.08.2025, 18.00 Uhr, bis 08.08.2025, 18.15 Uhr, in ein Fleischereifachgeschäft in einem Einkaufsmarkt in der Gartenstraße einzubrechen. Der oder die Täter gelangten nicht in das Gebäude und verursachten einen Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0205778/2025 entgegengenommen. (mwi)

