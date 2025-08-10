LPI-GTH: Motorradunfall mit verletztem Fahrer
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstag gegen 10:30 Uhr kam es in Waltershausen zu einem Unfall mit einem Motorrad. Hierbei kam der 84-jährige Motorradfahrer im Kurvenbereich der Eisenacher Straße aufgrund von Rollsplit zu Fall und verletzte sich schwer. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Motorrad. (rd)
