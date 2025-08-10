LPI-GTH: Motorradunfall mit verletztem Fahrer

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In der Karl-Marien-Straße stellte gestern Mittag ein 35-Jähriger wiederholt seiner ehemaligen Lebensgefährtin nach. Nachdem er auch an ihrem Pkw manipuliert hatte, um sie am Wegfahren zu hindern, kam die Polizei zum Einsatz. Der Lette war erheblich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,13 Promille. Nachdem ihm wiederholt ein Platzverweis ausgesprochen wurde und der ...

mehr