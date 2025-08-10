LPI-GTH: Betrunken im Stadtverkehr
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Samstagnachmittag wurde ein Golffahrer im Stadtgebiet Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 44-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,29 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Nach der beweissicheren Blutentnahme im Krankenhaus erwartet den Fahrer nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (rd)
