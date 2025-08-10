PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mazda-Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer wurde gestern, gegen 19.45 Uhr, auf der B19 als Teilnehmer eines Autocorsos kontrolliert. Der Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 07:09

    LPI-GTH: Betrunken im Stadtverkehr

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag wurde ein Golffahrer im Stadtgebiet Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 44-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,29 Promille festgestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt. Nach der beweissicheren Blutentnahme im Krankenhaus erwartet den Fahrer nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (rd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 07:07

    LPI-GTH: Einbruch in mehrere Gärten - Zeugen gesucht

    Drei Gleichen OT Wandersleben - Landkreis Gotha (ots) - In der Zeit vom 08.08. bis 09.08.2025 brachen Unbekannte in der verlängerten Bahnhofstraße in mehrere Gärten ein. Sie verursachten insgesamt einen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Unter anderem wurde ein blaues Moped entwendet. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Wahrnehmungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Hinweise ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 07:05

    LPI-GTH: Motorradunfall mit verletztem Fahrer

    Waltershausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag gegen 10:30 Uhr kam es in Waltershausen zu einem Unfall mit einem Motorrad. Hierbei kam der 84-jährige Motorradfahrer im Kurvenbereich der Eisenacher Straße aufgrund von Rollsplit zu Fall und verletzte sich schwer. Der Fahrer wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Motorrad. (rd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren