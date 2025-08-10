LPI-GTH: Mazda-Fahrer ohne Fahrerlaubnis
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein 37-jähriger Mazda-Fahrer wurde gestern, gegen 19.45 Uhr, auf der B19 als Teilnehmer eines Autocorsos kontrolliert. Der Pkw-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem 37-Jährigen untersagt. (mwi)
