Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glimpfliches Ende

Gotha (ots)

Glück im Unglück hatte eine 33jährige Gothaerin. Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr geriet in ihrer Abwesenheit eine Terrariumheizung vermutlich auf Grund eines technischen Defektes in ihrer Wohnung in Brand und griff auf das Gehäuse über. Die in der Wohnung installierten Brandmelder schlugen an, so dass eine Nachbarin darauf aufmerksam wurde und die Rettungskräfte alarmierte. Die Feuerwehr konnte durch ihr rechtzeitiges Eintreffen einen Großbrand verhindern. Bei dem Unglücksfall verendeten zum Leidwesen der Besitzerin die im Terrarium befindlichen Tiere. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.(ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

