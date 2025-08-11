LPI-GTH: Betrunkener VW-Fahrer

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein 43-Jähriger befuhr mit seiner Husqvarna gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, die Gothaer Straße. An dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Er wurde von Zeugen beobachtet. Nachdem der Fahrer das Fahrzeug abstellte, wurde der 43-Jährige kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht versichert war. Der Motorradfahrer war nicht im Besitz einer gültigen ...

