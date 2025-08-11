LPI-GTH: Betrunkener VW-Fahrer
LK Gotha (ots)
Am Samstagfrüh gegen 02:00 Uhr kontrollierten Beamte im nördlich von Gotha einen 37jährigen VW-Fahrer. Im Zuge der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren wahr. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,65 Promille. Der VW-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde sichergestellt. (ri)
