Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zu Fall gekommen

Martinroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 17-jähriger Fahrer eines Fantic Kraftrades befuhr gestern Abend die L3004 von Ilmenau in Richtung Martinroda. In einer dort befindlichen Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Straßengraben und kam anschließend zu fall. Der 17-Jährige wurde dabei verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (jd)

