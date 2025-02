POL-FR: Lörrach: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 26.02.2025 und Donnerstag, 27.02.2026 sind in Lottstetten mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte mutwillig beschädigt worden. Auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in der Schitterlestraße parkte ein Pkw-Lenker am Mittwochabend, 26.02.2025, etwa in der Zeit von 19.00 bis 20:30 Uhr sein Fahrzeug. Beim Zurückkehren stellte er fest, dass die ...

mehr