Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lottstetten: Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Polizei bittet um Mithilfe

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.02.2025 und Donnerstag, 27.02.2026 sind in Lottstetten mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte mutwillig beschädigt worden. Auf dem Parkplatz der Gemeindehalle in der Schitterlestraße parkte ein Pkw-Lenker am Mittwochabend, 26.02.2025, etwa in der Zeit von 19.00 bis 20:30 Uhr sein Fahrzeug. Beim Zurückkehren stellte er fest, dass die Motorhaube und die rechte Fahrzeugseite durch tiefe Kratzer beschädigt wurden. Außerdem war eine zähe Flüssigkeit auf das Fahrzeug geträufelt worden. Am Donnerstagmittag, von circa 14:00 bis 16:15 Uhr, parkte ein anderer Autofahrer sein Auto an der Hauptstraße in Lottstetten im Bereich zur Abzweigung in die Kirchstraße. Auch hier war auf der kompletten rechten Fahrzeugseite ein tiefer Kratzer festzustellen, der durch Unbekannte mutwillig verursacht worden sein dürfte. Hinweis auf einen Tatzusammenhang besteht aktuell noch nicht, ist aber auf Grund des örtlichen und zeitlichen Geschehens nicht auszuschließen. Der Polizeiposten Jestetten, 07745 92582-0, ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise mitzuteilen. Rund um die Uhr ist auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-0 erreichbar.

