Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Informationen zum polizeilichen Sicherungseinsatz rund um das SonneMondSterne-Festival

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Die Eröffnung des Festivals fand planmäßig Freitagabend um 17:00 Uhr statt. Die Zeltplätze sind gut gefüllt und teilweise vollständig belegt. Bitte fahren Sie auf den Straßen in und um das Veranstaltungsgelände besonders vorsichtig und nehmen Sie besondere Rücksicht auf Fußgänger auf der Straße. Die Einsatzkräfte sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz und sorgen für die Sicherheit der Festivalbesucher und der Gäste in und um den Stausee in Saalburg. Bislang stellten die Polizeibeamten vor Ort im Rahmen des seit Mittwochmorgen laufenden polizeilichen Sicherungseinsatzes mehrere Straftaten fest. Die meisten Anzeigen wurden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (08.08.2025) stellten Polizisten einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat. Zu der Anzeige wegen der Sachbeschädigung kam eine weitere wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Wichtige Hinweise für Festivalbesucher sowie Tagesgäste, die am Samstag anreisen: Das Abstellen von Fahrzeugen in den Ortsbereichen von Saalburg und Pöritzsch kann zum Abschleppen der Fahrzeuge führen. Bitte nutzen Sie den vom Veranstalter ausgewiesenen Tages-Parkplatz. Für Rückfragen zum Polizeieinsatz stehen Vertreter der Pressestelle persönlich vor Ort und telefonisch (03671 56 1702 oder 0162 6736035) gern zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell