Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Informationen zum polizeilichen Sicherungseinsatz rund um das SonneMondSterne-Festival

Bleilochstausee, Saalburg-Ebersdorf (ots)

Die Eröffnung des Festivals fand planmäßig Freitagabend um 17:00 Uhr 
statt. Die Zeltplätze sind gut gefüllt und teilweise vollständig 
belegt. Bitte fahren Sie auf den Straßen in und um das 
Veranstaltungsgelände besonders vorsichtig und nehmen Sie besondere 
Rücksicht auf Fußgänger auf der Straße.
 
Die Einsatzkräfte sind weiterhin rund um die Uhr im Einsatz und 
sorgen für die Sicherheit der Festivalbesucher und der Gäste in und 
um den Stausee in Saalburg.
 
Bislang stellten die Polizeibeamten vor Ort im Rahmen des seit 
Mittwochmorgen laufenden polizeilichen Sicherungseinsatzes mehrere 
Straftaten fest. Die meisten Anzeigen wurden wegen Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. In der Nacht von Donnerstag 
auf Freitag (08.08.2025) stellten Polizisten einen Graffiti-Sprayer 
auf frischer Tat. Zu der Anzeige wegen der Sachbeschädigung kam eine 
weitere wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.
 
Wichtige Hinweise für Festivalbesucher sowie Tagesgäste, die am 
Samstag anreisen: Das Abstellen von Fahrzeugen in den Ortsbereichen 
von Saalburg und Pöritzsch kann zum Abschleppen der Fahrzeuge führen.
Bitte nutzen Sie den vom Veranstalter ausgewiesenen Tages-Parkplatz.
 
Für Rückfragen zum Polizeieinsatz stehen Vertreter der Pressestelle 
persönlich vor Ort und telefonisch (03671 56 1702 oder 0162 6736035) 
gern zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

