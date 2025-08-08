LPI-SHL: Brennender Wohnwagen

Waldau (ots) - Am 07.08.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in der Ortslage Waldau zu einem Auffahrunfall. Eine VW-Fahrerin fuhr auf einen abbremsenden Skoda auf. Die Verursacherin sowie ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, jedoch war der Transport ins Krankenhaus nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5000 Euro. ...

