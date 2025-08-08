PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Waldau (ots)

Am 07.08.2025 gegen 10:30 Uhr kam es in der Ortslage Waldau zu einem Auffahrunfall. Eine VW-Fahrerin fuhr auf einen abbremsenden Skoda auf. Die Verursacherin sowie ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Der Skoda-Fahrer blieb unverletzt. Ein Rettungswagen war vor Ort, jedoch war der Transport ins Krankenhaus nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
