LPI-SHL: Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Zella-Mehlis (ots) - Mittwochvormittag rief eine Seniorin bei der Polizei an und teilte mit, dass sie im Laufe des Dienstags Anrufe mit unterdrückter Nummer von einem vermeintlichen Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank aus Erfurt hatte. Der Mann versuchte ihr glaubhaft zu machen, dass unberechtigt 5.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien und er das Geld zurückholen kann. Die Frau legte daraufhin auf, was den Betrüger jedoch nicht davon abhielt, die Seniorin ...

