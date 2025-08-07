Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dreister Betrugsversuch

Zella-Mehlis (ots)

Mittwochvormittag rief eine Seniorin bei der Polizei an und teilte mit, dass sie im Laufe des Dienstags Anrufe mit unterdrückter Nummer von einem vermeintlichen Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Bank aus Erfurt hatte. Der Mann versuchte ihr glaubhaft zu machen, dass unberechtigt 5.000 Euro von ihrem Konto abgebucht worden seien und er das Geld zurückholen kann. Die Frau legte daraufhin auf, was den Betrüger jedoch nicht davon abhielt, die Seniorin erneut anzurufen und sie anzuschreien, dass es ja ihr Geld sei das weg ist, wenn sie seine "Hilfe" nicht annimmt. Die Frau fiel zum Glück nicht auf die Betrugsmasche rein und legte erneut auf. Ein Schaden entstand nicht. Seien auch Sie misstrauisch und geben Sie niemals persönliche Daten oder Zugangscodes an Unbekannte weiter. Legen Sie auf! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Ihre Bank persönlich unter der Ihnen bekannten Nummer oder im Zweifelsfall die Polizei unter der Rufnummer 110!

