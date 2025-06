Polizei Münster

POL-MS: Frau stürzt vom Fahrrad - 37-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

In der Nacht auf Sonntag (08.06., 01:19 Uhr) ist eine 37-jährige Frau auf der Promenade von ihrem Fahrrad gestürzt und verletzte sich schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr die Münsteranerin mit ihrem Fahrrad die Promenade von der Hörsterstraße in Richtung Mauritzstraße. Nach Zeugenaussagen fuhr die Münsteranerin in Schlangenlinien auf der regennassen Fahrbahn der Promenade, als sie zu weit einlenkte und stürzte. Ihr Begleiter gab an, dass die 37-Jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Bei dem Sturz verletzte sich die Radfahrerin schwer.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

