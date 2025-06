Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen zwei Pkw auf der Autobahn 1 bei Lengerich - Vier Personen verletzt

Münster / Lengerich (ots)

Nach einer Kollision zwischen zwei Autos auf der Autobahn 1 am Montagnachmittag (09.06., 14:56 Uhr) sind zwei Personen schwer und zwei Personen leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden. Die Autobahn 1 in Richtung Bremen war zeitweise gesperrt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Oldtimer auf dem rechten Fahrstreifen, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe des Rastplatzes Settel mit dem Heck des vor ihm fahrenden Volkswagen Touran kollidierte.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 77-jährige Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Verden schwer. Die Insassen des VW, ein 27-jähriger Fahrer aus Bramsche und seine 28 Jahre alte Beifahrerin aus Hopsten, verletzten sich durch den Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte brachten die vier Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Hierzu waren auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn in Richtung Bremen für die Dauer der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten zeitweilig komplett. Gegen 17:10 Uhr wurde die gesamte Fahrbahn wieder freigegeben.

