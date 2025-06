Polizei Münster

POL-MS: Fernfahrerstammtisch feiert Jubiläum - 25 Jahre Dialog auf Augenhöhe

Das 25-jährige Bestehen des Fernfahrerstammtischs Münster haben verschiedene Beteiligte gemeinsam mit der Polizei am Mittwochnachmittag (04.06.) in den Räumlichkeiten des Autobahnrasthofs "Münsterland Ost" an der Autobahn 1 gefeiert.

Fernfahrerstammtisch als fester Bestandteil der Verkehrssicherheitsarbeit

"Angefangen als kleine Idee, ist der Fernfahrerstammtisch mittlerweile fester Baustein der Verkehrssicherheitsarbeit", betonte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf bei der Veranstaltung. Sie überreichte Rainer Bernickel, ehemaliger Polizist und Gründer des ersten Fernfahrerstammtisches mit der Polizei, und Andrea Möller, Polizistin aus Niedersachsen und bundesweit zuständige Koordinatorin der Fernfahrerstammtische, je eine Behörden-Münze mit Prägung der Polizei Münster, um sie für ihr Engagement zu ehren.

Neben Fernfahrenden und den aktuellen Moderatoren des Stammtischs, Andre Schnieders und Lisa Schobert - beide Verkehrssicherheitsberater bei der Polizei Münster - waren viele weitere Jubiläumsgäste der Einladung zur Jubiläumsfeier gefolgt. Unter anderem Vertreter von Dekra, VVWL (Verband Verkehrswirtschaft und Logistik NRW) und DocStop e.V., Angehörige der Verkehrspolizei Münster sowie ehemalige Moderatoren des Fernfahrerstammtischs Münster tauschten bei der Veranstaltung Anekdoten und Erinnerungen aus den letzten 25 Jahren aus.

Gegen Ende der Jubiläumsfeier überreichte Moderator Andre Schnieders Gerd Häcke vom Verein Herzenswünsche e.V. noch einen Umschlag mit 300 Euro Spenden der Fernfahrenden, die diese seit Weihnachten für den guten Zweck gesammelt hatten.

"Ich hoffe, dass es immer weiter geht"

Der Fernfahrerstammtisch Münster steht allen Interessierten offen. Er findet jeden ersten Mittwoch im Monat um 17 Uhr in den Räumlichkeiten des Autobahnrasthofs "Münsterland Ost" an der Autobahn 1 statt. Dabei finden sich Vertreter der Polizei Münster sowie interessierte Fernfahrende aus ganz Deutschland zusammen, um auf Augenhöhe in den Dialog zu treten, Berührungsängste abzubauen und sich gegenseitig Feedback zu geben. Denn Fernfahrer sind essenzielle Verkehrsteilnehmer auf den Autobahnen. Das bekräftigte Jutta Andreas vom Bund deutscher Berufskraftfahrer (BDBK) bei der Jubiläumsfeier.

Mittlerweile gibt es 16 Stammtische in neun Bundesländern. Das Hauptanliegen dieser Gesprächsformate besteht darin, etwas für die Sicherheit von Fernfahrenden tun. Dafür laden die Moderatoren immer wieder Referenten zu Themen wie Erste Hilfe, Unfallrekonstruktion, medizinisch-psychologische Untersuchungen, Cannabis oder Bußgelder im Ausland ein. "Ich hoffe, dass es immer weiter geht, denn Lkw-Fahrer wird es immer geben", resümierte Koordinatorin Andrea Möller.

