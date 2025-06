Polizei Münster

POL-MS: Auseinandersetzung mit drei Verletzten am Spiekerhof - Polizei stellt zwei Angreifer

Münster (ots)

In der Nacht auf Samstag (31.5., 0:30 Uhr) kam es am Spiekerhof in Höhe eines Stoffgeschäftes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Ersten Ermittlungen zufolge lief eine Gruppe von mehreren Männern aus Richtung des Prinzipalmarkts in die Straße Spiekerhof. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zwei Männer aus der Gruppe mit drei weiteren Männern, die sich auf der Straße aufhielten, in eine Auseinandersetzung. Dabei schlugen sie mit einem unbekannten Gegenstand auf die drei Männer ein und verletzten zwei von ihnen leicht, einen schwer. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Kurze Zeit später nahmen die Beamten einen 18-jährigen Deutschen und einen 18-Jährigen mit deutsch-libanesischer Staatsangehörigkeit in Gewahrsam. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell