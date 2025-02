Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei bittet um Mithilfe - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Bahnhof Siegburg

Siegburg (ots)

Am Freitag, den 7. Februar 2025, wurde am Bahnhof in Siegburg ein Dienstfahrzeug der Bundespolizei beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden nun gebeten, sich zu melden.

Gegen 12:45 Uhr stellte ein Beamter der Bundespolizei einen Dienstwagen auf einem der zugewiesenen Parkplätze an der Konrad-Adenauer-Allee am Bahnhof Siegburg ab. Auf dem Weg zur Unterführung von Bahnsteig 6 begegnete er einem Mann, der lautstark fluchend auf ihn zutrat. In einem kurzen Gespräch stellte der Beamte fest, dass der Mann offenbar verärgert war, weil sein Zug an diesem Tag verspätet war. Nach dem Gespräch entfernte sich der Mann in Richtung des Bahnsteiges.

Am späten Nachmittag bemerkten Einsatzkräfte der Bundespolizei, dass das Dienstfahrzeug beschädigt worden war. Eine Videoauswertung ergab, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um denselben Mann handelt, dem der Beamte zuvor begegnet war.

Zur weiteren Sachverhaltsaufklärung bittet die Bundespolizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der kostenlosen Servicehotline 0800 / 6 888 000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen der Sachbeschädigung und hofft auf Hinweise, die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen können.

