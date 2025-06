POL-MS: Netzwerken bei Netzwerkern - Polizei Münster besucht die Stadtwerke Münster - Sicherheit gemeinsam im Fokus

Polizei Münster

Netzwerken bei Netzwerkern - Polizei Münster besucht die Stadtwerke Münster - Sicherheit gemeinsam im Fokus

Münster (ots)

Polizei und Stadtwerke Münster haben sich am Dienstag (3.6.) zum gemeinsamen Austausch getroffen. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf besuchte mit ihren Direktionsleitungen die Stadtwerke Münster am Hafenplatz und wurde dort nach einer gemeinsamen Besichtigung der Verkehrs-Leitstelle der Stadtwerke Münster durch den Geschäftsführer für Mobilität, Frank Gäfgen, und seine Mitarbeitenden begrüßt. "Wir haben enorm viele gemeinsame Sicherheitsthemen, die wir zusammen mit den Stadtwerken Münster bewegen", erläuterte Dorndorf. "Vom Schutz kritischer Infrastruktur über die Sicherheit in Parkhäusern bis hin zur Kriminalitätslage rund um den Hauptbahnhof reichten die Themen unserer Sitzung. Ich freue mich sehr über dieses neue Austauschformat, das wir ganz bewusst auf Leitungsebene auch mit weiteren Sicherheitspartnern etablieren werden."

Der Schutz städtischer Infrastruktur, aber auch die Vorbereitungen auf mögliche Störungen im Bereich der Stromversorgung spielen für Stadtwerke und Polizei gleichermaßen eine herausragende Rolle. "Wir können nicht damit rechnen, dass sich die geopolitische Sicherheitslage in absehbarer Zeit wieder entspannen wird. Deshalb ist der Austausch und die gemeinsame Vorbereitung für uns extrem gewinnbringend", erläuterte Alexandra Dorndorf. "Wie bereiten wir uns zusammen vor? Wir müssen unsere Kolleginnen und Kollegen, aber auch die Bevölkerung dafür sensibilisieren, damit uns solche Szenarien nicht kalt erwischen." Sowohl die Stadtwerke und Stadtnetze als auch die Polizei verfügen in diesem Zusammenhang über konkrete Pläne für den Fall eines flächendeckenden Stromausfalls.

Auch die Sicherheit in den Parkhäusern der WBI und die Kriminalitätslage rund um den Hauptbahnhof spielten eine Rolle. In diesem Zusammenhang begrüßte Frank Gäfgen, zugleich auch Geschäftsführer für die städtischen Parkhäuser bei der WBI, die Überlegungen für einen gemeinsamen Wachstandort von Kommunalem Ordnungsdienst und Polizei am Bahnhof. "Das wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung", so Gäfgen. "Sichtbare Präsenz vor Ort ist ein Schlüssel für mehr Sicherheit am Bahnhof." Für das subjektive Sicherheitsgefühl spielt aber auch die Gestaltung des Raumes eine Rolle. "Wir sehen nach wie vor eine Menge wild abgestellter Fahrräder rund um den Bahnhof, während in der Radstation auf der Ostseite noch Platz ist. Die Fahrräder bieten Tatgelegenheiten für Diebe und dienen als Depots für den Drogenhandel", erläuterte Dorndorf. "Klar ist: die Unordnung durch die Räder verschlechtert auch den optischen Eindruck des Bahnhofsumfeldes. Wenn das Quartier attraktiver werden soll, dann müssen wir daran arbeiten," waren sich Dorndorf und Gäfgen einig.

Das beim Polizeipräsidium Münster angesiedelte Netzwerk #sicherimDienst setzt sich landesweit für die Sicherheit der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ein. Auch die Stadtwerke sind Partner. "Wir partizipieren von diesem Netzwerk und nehmen viel mit für die Sicherheit unserer Mitarbeitenden", erläuterte Frank Gäfgen. "Hier zahlt sich die Zusammenarbeit zwischen der Landesinitiative und unserem Haus wirklich aus."

"In der aktuellen Sicherheitslage gilt es, die Zusammenarbeit der Sicherheitsakteure vor Ort stark zu machen und die Herausforderungen konkret anzugehen", bekräftigte Dorndorf. "Unser Austausch mit den Stadtwerken heute ist lebendiger Beweis dafür." Frank Gäfgen bestätigt diese Einschätzung. "Wir haben noch deutlich mehr gemeinsame Themen gefunden, als wir im Vorfeld geplant hatten", resümierte Gäfgen. "Den persönlichen Austausch werden wir weiter vorantreiben."

