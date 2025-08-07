PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor Schreck gestürzt

Grimmelshausen (ots)

Eine 31-jährige Radfahrerin fuhr Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Trostadt und Grimmelshausen, als ihr ihre Kappe vom Kopf flog. Die Frau erschreckte sich, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

