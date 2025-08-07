LPI-SHL: Vor Schreck gestürzt

Themar (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Montag gegen 22:00 Uhr einen E-Roller aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Grahügel in Themar. Das Gefährt war mit einem Schloss am Treppengeländer angeschlossen und hat einen Wert von fast 600 Euro. Zeugen die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des E-Rollers geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

mehr