LPI-SHL: Vor Schreck gestürzt
Grimmelshausen (ots)
Eine 31-jährige Radfahrerin fuhr Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Trostadt und Grimmelshausen, als ihr ihre Kappe vom Kopf flog. Die Frau erschreckte sich, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Sie kam verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden.
