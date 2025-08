LPI-SHL: Aufgefahren

Crock (ots) - Ein bislang unbekannter Täter betrat in der Zeit von Montagabend bis Dienstagvormittag ein Grundstück in der Alten Eisfelder Straße in Crock. Er entwendete anschließend fünf 20 Kilogramm schwere Eimer mit Dichtschlamm und verschwand danach unerkannt. Ein Schaden von ca. 900 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0202486/2025 bei der ...

mehr