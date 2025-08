LPI-SHL: Seitlich zusammengestoßen

Suhl (ots) - Drei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren betraten Dienstagabend einen Lebensmittelmarkt in der Hufelandstraße in Suhl. Sie steckten mehrere Waren in ihren Rucksack und legten an der Kasse nur einen Teil zum Bezahlen auf das Kassenband. Danach verschwanden sie mit dem Diebesgut. Die Angestellten gaben eine gute Beschreibung der Ladendiebe ab, so dass die Beamten des Inspektionsdienstes Suhl die Drei wenig später antrafen und das Diebesgut im Rucksack fanden. ...

