Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (496) Exhibitionist in der Nähe von Schulkindern aufgetreten - Zeugen gesucht

Weißenburg i. Bay. (ots)

Am Mittwochmittag (14.05.2025) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Nahbereich einer Schule in Pleinfeld (Lkrs. Weißenburg- Gunzenhausen) in schamverletzender Weise. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mehreren Schülerinnen fiel in den Mittagsstunden ein Mann auf, der sich am Waldrand in der Nähe der Schule am Sportpark in unsittlicher Weise zeigte und sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Im Anschluss lief er in das Waldstück.

Zu der unbekannten Person liegt folgende Beschreibung vor: Männlich, etwa 40 Jahre alt, arabisches Erscheinungsbild, athletische Figur, etwa 175 cm groß, dunkle Haare, Vollbart.

Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

