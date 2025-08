Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Einmündung Friedrich- und Marktstraße (31.07.2025)

Vöhrenbach (ots)

Ein Radfahrer ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Einmündung Friedrich- und Marktstraße leichtverletzt worden. Eine 45-Jährige missachtete, gegen 17 Uhr beim Linksabbiegen auf die Friedrichstraße die Vorfahrt eines von links kommenden 27-jährigen Radfahrers. Durch den Aufprall zwischen Fahrrad und Auto stürzte der junge Mann und verletzte sich. Ein Rettungswagen versorgte ihn an der Unfallstelle. Am Opel entstand geringer Sacheschaden.

