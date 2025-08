Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Fahrradfahrer bei Unfall verletzt (31.07.2025)

Hüfingen (ots)

An der Einmündung der Kiesstraße und der Zufahrtsstraße der Parkplätze am Riedsee, hat sich am Donnerstag ein Unfall mit einem leichtverletzten Radfahrer ereignet. Gegen 11:30 Uhr stießen ein linksabbiegender Lastwagen und ein nach rechts abbiegender Fahrradfahrer zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 72-Jährige leicht und sein Fahrrad erlitt Totalschaden. Am Lastwagen des 58-Jährigen entstand geringer Sachschaden. Der Senior kam im Anschluss in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

