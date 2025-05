LPI-J: Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eineborn: Im Zeitraum vom Sonntag zum Montag begaben sich bislang Unbekannte mit einem Transporter zum Gewerbegebiet am Hermsdorfer Kreuz und entwendeten von einer Firma mehrere Kupferrohre in einem Wert von circa 80 Euro. Eine Videoüberwachung sowie das Vorhandensein eines GPS-Trackers am Beutegut werden zur Aufklärung der Tat dienen. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: ...

mehr