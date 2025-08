Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall auf der Dornierstraße - Rollerfahrer stürzt und verletzt sich (01.08.2025)

Tuttlingen (ots)

Ein Rollerfahrer ist am Freitagmorgen auf der Dornierstraße gestürzt und hat sich dabei verletzt. Ein 81-jähriger VW Golffahrer setzte zunächst den rechten Blinker um anschließend auszuholen und zu wenden. Ein hinter ihm fahrender 67-Jähriger mit einem Roller der an dem rechts blinkenden Auto links vorbeifahren wollte bremste als er das "Manöver" erkannte, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

