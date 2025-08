Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Reichenaustraße - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (31.07.2025)

Konstanz (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden sind bei einem Unfall auf der Reichenaustraße am Donnerstagnachmittag entstanden. Ein 30-Jähriger befand sich mit einem Kia zunächst auf der Abbiegespur in Richtung Industriegebiet. Um geradeaus weiterzufahren wechselte er von der linken auf die mittlere Spur und touchierte dabei einen bereits dort fahrenden Subaru eines 39-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen, zog er zudem einen auf der Abbiegespur vor ihm verkehrsbedingt haltenden Ford eines 25-Jährigen in Mitleidenschaft, an dem ebenfalls Blechschaden entstand.

