POL-DA: Büttelborn/ Klein-Gerau: Alarmanlage schlägt Diebe in Flucht/ Wer hat etwas gesehen?

Büttelborn (ots)

In Klein-Gerau versuchten Unbekannte, durch ein eingeschlagenes Fenster in eine Kfz-Werkstatt einzusteigen. Dabei schlugen sie am Samstagmorgen (24.5.) gegen 4:25 Uhr das Fenster der Werkstatt ein. So gelangten sie in die Büroräume. Ob die Unbekannten etwas entwendeten, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Durch die ausgelöste Alarmanlage, mussten die Kriminellen ihr Vorhaben abbrechen und flohen unerkannt.

Das Kommissariat K21/22 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit oder im Umfeld Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06142 696-0 zu melden.

