Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim

Otzberg-Lengfeld: Jugendliche im Alter von 15 und 14 Jahren nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Reinheim / Otzberg-Lengfeld (ots)

Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am Freitag (23.5.) nach einer Verfolgungsfahrt einen 15 sowie 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen.

Kurz vor Mitternacht war den Polizeikräften ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit in der Darmstädter Straße in Reinheim aufgefallen. Der 15-jährige Fahrer reagierte weder auf die Anhaltesignale noch auf das Blaulicht. Nach einer Verfolgungsfahrt von Reinheim nach Otzberg-Lengfeld konnte das Fahrzeug schließlich im Reinhard-Müller-Ring gestoppt werden. Während der Verfolgungsfahrt beschädigte der Wagenlenker noch ein geparktes Fahrzeug im Teichweg in Reinheim.

Die beiden Jugendlichen aus Reinheim und Otzberg wurden auf die Polizeiwache mitgenommen und im Anschluss in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der 15-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten.

