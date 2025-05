Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg/Groß-Umstadt/Babenhausen: Polizei kontrolliert 33 Personen und stellt ein Springmesser sicher

Dieburg/Groß-Umstadt/Babenhausen (ots)

Beamte der Polizeistation Dieburg kontrollierten am Freitag (23.5.) den öffentlichen Nahverkehr an mehreren Bahnhöfen, sowie eine Parkanlage in Dieburg. Unterstützt wurden sie zwischen 11.00 und 19.00 Uhr von Kräften der Bereitschaftspolizei. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter 33 Personen im Laufe des Tages.

Es fanden Kontrollen des öffentlichen Nahverkehrs und in den angrenzenden Bahnhofsbereichen in Dieburg, Groß-Umstadt und Babenhausen statt. Bei den 12 überprüften Personen in Dieburg und Groß-Umstadt stellten die Beamten keinerlei Verstöße fest. In Babenhausen war unter den 16 kontrollierten Personen ein 17-jähriger Mann, der ein Springmesser mit sich führt. Dieses stellten sie sicher und eröffneten ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Eine weitere Kontrolle, auch im Hinblick auf den Jugendschutz, führten die Einsatzkräfte im Dieburger Schlosspark durch. Bei der Überprüfung von vier Personen, stellten sie bei einem Jugendlichen Cannabis fest und sicher. Der 17-Jährige wurde im Anschluss an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell