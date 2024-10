Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stromleitungen durchtrennt

Zillbach (ots)

Vermutlich ein Holzlaster beschädigte am Donnerstag in der Zeit von 12:30 Uhr bis 12:45 Uhr eine Oberleitung in der Hauptstraße in Zillbach. Ohne den Schaden zu bemerken, fuhr der Fahrer des Lasters weiter. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass zwei weitere Stromleitungen durchtrennt worden waren. Der Energiedienstleister behob die Schäden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0269294/2024.

