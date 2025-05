Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/ Nauheim: Reifen von zwei Autos mutwillig beschädigt/ Die Kriminalpolizei ermittelt

Rüsselsheim/ Nauheim (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen (21./22.5.) stachen Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Werkzeug die zwei linken Reifen eines in der Anne-Frank-Straße in Rüsselsheim geparkten Autos platt. Der Sachschaden soll sich auf rund 1000 Euro belaufen.

Nur wenige Tage später, in der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24. Mai), traf es ein anderes Auto: In der Konrad-Adenauer-Allee in Nauheim stachen Unbekannte offenbar drei Reifen eines abgestellten Wagens platt. Auch hier wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen war wohl ein ähnliches Werkzeug eingesetzt worden. Das Kommissariat 42 hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft ein möglichen Zusammenhang und bittet Zeugen, die zu den genannten Zeiten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06152 175-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell