Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sicher in den Urlaub - Polizei führt Fernreisekontrollen durch

Herford (ots)

(hd) Am gestrigen Tage (08.07.2025) richtete die Polizei in Herford auf der Umgehungsstraße eine Kontrollstelle ein, um den Fernreiseverkehr zu überprüfen. Im Fokus standen insbesondere Fahrzeuggespanne, Wohnmobile und Pkw mit Wohnwagenanhängern. Stichprobenartig wurden zudem Lkw kontrolliert. Vor dem Beginn der Sommerferien möchte die Polizei Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer für das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren. Insgesamt wurden an der Kontrollstelle 27 Fahrzeuge überprüft, darunter 18 Wohnmobile / Pkw mit Wohnwagen. Die Beamtinnen und Beamten achteten hierbei auf mögliche Überladungen, die Lastverteilung und die richtige Ladungssicherung. Bei geringfügigen Verstößen wurden lediglich mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Die Beamtinnen und Beamten setzten auf den präventiven Charakter der Maßnahmen und gaben in verkehrsdidaktischen Gesprächen Hinweise und Empfehlungen für das zukünftige Verhalten. In drei Fällen wurden allerdings schwerwiegendere Verstöße festgestellt, die jeweils im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens geahndet werden müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell