Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kleintransporter aufgebrochen - Täter entwenden hochwertige Werkzeuge

Herford (ots)

(hd) Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes (04.07.2025 - 07.07.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in Herford hochwertige Werkzeuge aus gleich zwei Kleintransportern. An der Bielefelder Straße wurden aus einem Mercedes Sprinter u.a. Lasermessgeräte, elektrische Ratschen und eine Bohrmaschine entnommen. An dem Fahrzeug waren keine Aufbruchspuren erkennbar. Wie der oder die Täter in das Fahrzeug eindringen konnten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Ortsieker Weg wurde die Seitenscheibe eines Citroen Jumper aufgehebelt. Anschließend wurden aus dem Fahrzeuginnenraum ein Laubbläser, zwei Kettensägen, zwei Heckenscheren und eine Motorsense gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu den beiden Straftaten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

