POL-HF: Diebstahl - Täter stehlen Werkzeug aus Garage

Herford (ots)

In der Nacht zum Samstag (05.07.) gelang es bislang unbekannten Tätern Werkzeuge der Marke Makita aus einer Garage an der Brunnenstraße zu klauen. Der Wert wird mit mehreren hundert Euro angegeben, mindestens eine vierstellige Summe. Der 55-jährige Besitzer hatte mit u.a. den Akkuschraubern noch am Abend gearbeitet und stellte das Fehlen der Werkzeuge am Samstagmorgen fest. Die Polizei nahm daraufhin den Tatort auf und überprüft einen Zusammenhang mit einem Diebstahl aus der Nachbarschaft. Dort entwendeten Diebe einen Fahrradanhänger von einer Terrasse der Nachbarin. Aus der Garage stahlen die bislang unbekannte Täter neun Werkzeuge. Es handelt sich um Akku Schrauber, Ladegeräte, Heckenscheren und Kettensägen sowie einen Drehmomentschlüssel und Hochdruckreiniger der Marke Baricus. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Evtl. steht mit der Tat ein Kleinkraftrad, welches in der Nacht beobachtet wurde. Es fuhr gegen 03:00 Uhr in der Siedlung umher. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

