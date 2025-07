POL-HF: Preußisch Oldendorfer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug - BMW kommt im Graben zum Stehen

Herford (ots) - (hd) Ein 24-jähriger Herforder stellte seinen Pkw Seat Leon am Mittwoch (02.07.2025) zur Mittagszeit am Fahrbahnrand der Langenbergstraße in Herford ab. Als er am darauffolgenden Tag (03.07.2025) um 06:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger fest. Offenbar hatte ein anderer Pkw den geparkten Seat ...

