Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw beschädigt - Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt

Herford (ots)

(hd) Ein 24-jähriger Herforder stellte seinen Pkw Seat Leon am Mittwoch (02.07.2025) zur Mittagszeit am Fahrbahnrand der Langenbergstraße in Herford ab. Als er am darauffolgenden Tag (03.07.2025) um 06:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger fest. Offenbar hatte ein anderer Pkw den geparkten Seat touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2000,- Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Herford hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 05221 / 888-0 zu melden.

